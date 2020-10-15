В Казахстане на 22% снизят стоимость ПЦР-тестирования

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Стоимость ПЦР-тестирования в Казахстане будет снижена на 22%, передает Kazakhstan Today.

В связи со снижением цен на рынке расходных материалов, Министерством здравоохранения подготовлены предложения по снижению тарифов на ПЦР исследования до 22%. В частности, снижена стоимость средств индивидуальной защиты и тест-систем. После проведения необходимых согласований тариф будет утвержден до конца текущего месяца", - сказал на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

Он напомнил, что в настоящее время мощность лабораторного тестирования уже доведена до 48 тысяч тестов в сутки. Вместе с тем, в регионы осуществляется поставка лабораторного оборудования, проводится обучение специалистов, что позволит увеличить общую мощность лабораторий до 63 тысяч исследований в сутки.

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