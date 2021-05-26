В Казахстане наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по COVID-19 - Минздрав

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости и постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Число выявленных случаев коронавируса за последнюю неделю снизилось на 4 тыс. человек по сравнению с заболеваемостью в конце апреля - начале мая. В целом за последний месяц заболеваемость снизилась на 20%", - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

По его словам, занятость инфекционных коек по республике составляет 33% (снизилась по сравнению с началом мая на 8%), занятость реанимационных коек снизилась на 2%.

Глава Минздрава сообщил, что Казахстан находится в "желтой" зоне по темпам распространения КВИ.

В "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области. Западно-Казахстанская область находится на границе между "красной" и "желтой" зонами.

В "желтой" зоне - Актюбинская, Павлодарская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская области, Шымкент.

В "зеленой" зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области.





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