НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане началась вакцинация населения вакциной QazVac, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности была выпущена первая партия казахстанской вакцины против COVID-19 QazCovid-in (QAZVAC).

Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы единого дистрибьютора "СК-Фармация" в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля. Из них 6000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4000 доз - Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.

Распределение вакцин по регионам осуществляется по согласованию с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗРК, как и других вакцин, входящие в Национальный календарь прививок Республики Казахстан. На всем пути хранения и транспортировки вакцины единым дистрибьютором неукоснительно соблюдаются требования к логистике иммунобиологических препаратов и стандартов GMP и GDP, а также "холодовой цепи", - сообщили в Минздраве.

Особенность казахстанской вакцины QazCovid-in (QAZVAC) в том, что, процесс ее доставки не требует сложных холодильных установок и транспортируется при температуре плюс 2-8 градусов, отметили в ведомстве.

Вакцинация QazVac производится в два этапа, поэтому 50 тысяч доз вакцины рассчитаны на вакцинацию 25 тысяч человек. Отметим, что Научно-исследовательский институт ежегодно поставляет более 27 млн доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций, в том числе и в зарубежные страны.

Доставка вакцины QazVac на хабы единого дистрибьютора была осуществлена до 23 апреля, по состоянию на 25 апреля вакцина отгружена во все регионы, кроме Восточно-казахстанской области, куда она прибудет днем позже, 26 апреля.

Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ.

Вакцинация QazVac - казахстанской вакциной против COVID-19 - производится двукратно, с интервалом в 21 день. Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр медицинским работником - проверяется анамнез, измеряется температура тела, давление, исключаются противопоказания.

После вакцинации необходимо 30 минут оставаться под наблюдением медицинских работников.

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