В Казахстане началась вакцинация осужденных против коронавируса

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация осужденных против коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Прививочные мероприятия планируется провести во всех территориальных департаментах УИС. Всего в стране функционирует 80 учреждений, численность содержащихся составляет порядка 32 тыс. лиц, сообщает Polisia.kz

Работа по вакцинации стартовала 9 марта, за этот период успешно вакцинированы около 100 осужденных, еще 60 отказались от введения препарата.

Cообщается, что первым учреждением, по введению вакцинации стала столичная колония-поселение ЕЦ-166/10 ДУИС по городу Нур-Султану. Ранее был вакцинирован личный состав УИС Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областей, оставшиеся департаменты УИС получат вакцину согласно графику проведения вакцинации.

Согласно информации, прививаемое лицо подписывает добровольное согласие или отказ от проведения прививки. Процедура состоит из двух этапов с интервалом в 21 день.

Перед проведением вакцинации против COVID-19 в обязательном порядке проводится осмотр прививаемого лица медицинским работником, обязательно с проведением термометрии и опросом у прививаемого лица на наличие аллергических реакций, хронических заболеваний. В случае наличия острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, больным с прогрессирующими хроническими заболеваниями и аллергическими реакциями вакцинацию не проводят. Привитые лица в течение 30 минут находятся под наблюдением в медицинской части.

Вакцинация медицинских работников и сотрудников УИС осуществляется в поликлиниках департаментов полиции, подозреваемых, обвиняемых и осужденных - в медицинских частях учреждений пенитенциарной системы.

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