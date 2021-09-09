В Казахстане не обнаружен штамм Мю

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК заместитель председателя правления национального центра общественного здравоохранения министерства здравоохранения Казахстана Айнагуль Куатбаева сообщила, что штамм Мю в Казахстане не обнаружен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время мы можем смело говорить об отсутствии Мю-штамма, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, пока что эпидемиологического значения не имеет и на отдельных территориях локально был установлен", - сказала Куатбаева.

Он подчеркнула, что в стране наиболее распространен Дельта-штамм.

Ранее первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов заявил , что Минздрав окажет содействие гражданам, купившим паспорта вакцинации, в получении настоящей вакцины.

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