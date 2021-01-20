В Казахстане не выявлен "британский" штамм коронавируса

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал на заседании правительства РК о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и в мире в целом, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, пандемия коронавирусной инфекции охватила все страны мира без исключения и характеризуется разной интенсивностью в зависимости от доступности медицинской помощи, тестирования, принимаемых карантинных мер и приверженности населения мерам профилактики распространения КВИ.

На сегодняшний день в 220 странах мира зарегистрировано более 95 млн случаев КВИ. Умерло более 2 млн человек, глобальный показатель летальности составляет - 2,1%. В трех из шести регионах ВОЗ (Америка, Западная часть Тихого океана и Африка) продолжается неуклонный рост заболеваемости населения вирусом COVID-19. В Европейском и Восточно-Средиземноморском регионах отмечается устойчиво высокий уровень заболеваемости без признаков снижения. Тенденция к снижению отмечается лишь в странах Юго-Восточной Азии.

По показателю и уровню распространения заболеваемости Казахстан находится в зоне умеренного риска, или в "желтой зоне", где также находится Турция. В зоне высокого риска, то есть в "красной зоне" находятся такие страны, как Украина, Российская Федерация, Беларусь, Германия, Италия, Франция, Объединенные Арабские Эмираты. Южная Корея и Сингапур находятся в "зеленой зоне".

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 170 098 больных с положительным результатом COVID-19 и 46 866 случаев с КВИ-. Выздоровело 154 449 больных с КВИ+ и 34 656 больных с КВИ-. Число умерших составляет 2423 человека с КВИ+ и 542 с КВИ-. В том числе за последние сутки зарегистрировано 999 случаев КВИ+ и 18 случаев КВИ-, из них 9 с летальным исходом", - сообщил А. Цой.

Министерство ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно матрице. Так, с начала текущего года из зоны умеренного риска в зону высокого риска, или из "желтой" в "красную зону" перешли 3 региона: Костанайская, Павлодарская области и город Нур-Султан. Из зоны низкого риска в зону умеренного риска или из "зеленой" в "желтую зону", переместились 2 региона: Алматинская и Карагандинская области. Таким образом, на 19 января в "красной зоне" находятся 6 регионов : Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан. В "желтой зоне" 3 региона: Западно-Казахстанская, Алматинская и Карагандинская области. Остальные 8 регионов расположены в "зеленой зоне".

По словам Цоя, в целом по республике с ноября отмечается подъем заболеваемости КВИ - по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 4,5 раза, в декабре месяце по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза.

Тенденция к умеренному росту сохраняется и в январе, что является следствием несоблюдения населением всех мер профилактики в период длительных праздников в декабре и январе месяце. Так, за 19 дней января уже зарегистрировано 14 625 случаев КВИ. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах кроме Восточно-Казахстанской области", - отметил министр здравоохранения.

По состоянию на 19 января 2021 года занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 32% и 23%, соответственно.

Согласно данным мониторинга, занятость коечного фонда находится на контролируемом уровне, с возможностью дополнительного развертывания резервных коек при необходимости в каждом регионе. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в ряде регионов приняты меры по усилению ограничений, направленные на уменьшение контактов населения в местах массового скопления, в том числе в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Атырауской областях и в городе Нур-Султане.

С учетом склонности вируса к мутации, Министерством на постоянной основе проводится молекулярно-генетическое секвенирование штаммов вируса выделенных в РК. Анализ показал, что исследованные пробы генетически близки со штаммами, выявленными в Германии, Испании, Украине, Российской Федерации, США и Китае; симптомные и бессимптомные формы заболевания, а также контагиозность вируса и тяжесть заболевания не зависят от принадлежности вируса к какой-либо генетической линии; определены мутации с наиболее высокой частотой обнаружения; "Британский" штамм коронавируса в изученных пробах не выявлен. Работа в данном направлении продолжается", - сказал министр.

Контингенты распределены следующим образом: I этап - медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, ОРИТ, ПМСП, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужбы (100 тыс. человек), с 1 февраля 2021 года; II этап - педагоги общеобразовательных школ, ссузов, вузов, медработники ведомственных медицинских служб (150 тыс. человек), с марта; III этап - педагоги школ-интернатов, ДДУ, студенты, лица с хроническими заболеваниями (600 тыс. человек), с апреля; IV этап - сотрудники службы МВД, МЧС, МО, КНБ, медицинские работники других стационаров, персонал ДДУ и лица с хроническими заболеваниями (600 тыс. человек), с мая; V этап - контингент и персонал медико-социальных учреждений, сотрудники детских закрытых учреждений и лица с хроническими заболеваниями (600 тыс. человек), с июня; VI этап - оставшийся контингент из группы риска с июля по декабрь (по 600 тыс. человек). Таким образом, до конца года планируется вакцинировать до 6 млн казахстанцев ", - разъяснил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что для обеспечения качества вакцины на всем пути от производителя до медицинских организаций, предусмотрено наличие ответственных лиц на каждом этапе "холодовой цепи".

Цепочка поставки вакцины состоит из 4 этапов: I этап - от производителя до складов ЕД, где ответственность за соблюдением принципа "холодовой цепи" за производителем/ поставщиком вакцины; II этап - от складов ЕД до аптечных складов УЗ, где ответственность за соблюдением принципа "холодовой цепи" за Единым дистрибьютором; III этап - от управлений здравоохранения регионов до медицинских организаций районов и городов, где ответственность за соблюдением принципа "холодовой цепи" за управлениями здравоохранения регионов; IV этап - хранение в медицинских организациях.

На сегодня разработан проект Регламента хранения и транспортировки вакцин по профилактике COVID для всех участников "холодовой цепи". Проведена сверка емкостей хранения вакцины на каждом этапе "холодовой цепи". Регионам и медицинским организациям поручено обеспечить закуп недостающего объема морозильного оборудования, термоконтейнеров, термоиндикаторов и хладоэлементов", - подчеркнул А. Цой.

В целях обеспечения готовности к организации и проведению вакцинации против КВИ:

- разработан проект постановления правительства РК в части включения вакцинации против КВИ в Национальный календарь прививок;

- подготовлены методические рекомендации по вакцинации против КВИ;

- утвержден план по организации и проведению вакцинации против КВИ;

- 18 января текущего года проведено обучение специалистов национального и регионального уровня. Запланировано онлайн обучение специалистов медорганизаций с 20 по 27 января текущего года.

Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб-приложении. Система способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам, получившим вакцинацию, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения", - отметил министр.

Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тыс. случаев в сутки, а максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. Тем не менее введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется", - сказал А. Цой.

При реалистичном и пессимистичном сценариях ежедневная регистрация может достигнуть до 6 и 9 тыс. случаев, соответственно, а занятость коечного фонда составит до 45 тыс. коек, то есть не превысит 52 тыс. коек, которые доступны для больных КВИ, но приведут к необходимости введения жестких карантинных мер во избежание перегрузки системы здравоохранения и обеспечения качественного медицинского обслуживания.

Вакцинация 2 млн человек на первом этапе окажет положительное влияние на развитие эпидемии, которое будет ограничено временем, необходимым на выработку иммунитета после вакцинации, невозможностью одномоментной вакцинации большого количества населения.

По нашим расчетам, вакцинация 2 млн человек уменьшит количество зарегистрированных случаев на 40 тыс. Соответственно, чем больше охват вакцинацией, тем меньше заболеваемость и смертность от КВИ и выше вероятность возврата к жизни без ограничительных мер и локдаунов. На этом этапе развития пандемии весь мир осознал, что единственная альтернатива самоизоляции и карантину - это вакцинация", - заключил А. Цой.

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