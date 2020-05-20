В Казахстане нет повторных случаев заражения коронавирусом - Бюрабекова

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова в прямом эфире рассказала об обстановке с коронавирусом в РК, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В некоторых странах есть случаи. У нас таких случаев пока не было, и будем надеяться, что не будет. Вирус очень контагиозный, и достаточных данных, что вырабатывается стойкий иммунитет у тех, кто переболел, пока нет", - сказала Бюрабекова.

Она напомнила, что за прошедший день, 18 мая, в Казахстане было зарегистрировано 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - прирост составил 4,8%.

В последние дни регистрируются больше случаев, чем в предыдущие. Хочу отметить, что режим чрезвычайного положения снят, но тем не менее карантинные мероприятия продолжаются. В частности, в тех регионах, где прирост составляет больше 5%", - сказала вице-министр.

По ее словам, на заседании Государственной комиссии был утвержден план по выходу и смягчению карантина в зависимости от прироста заболеваемости за неделю. Однако из-за увеличения числа заболевших карантинные мероприятия по смягчению передвинуты еще на одну неделю.

Вице-министр отметила, что прирост заболеваемости связан в том числе с внедрением активного профскрининга, - количество проводимых в стране тестов увеличилось почти до 28 тысяч в сутки.

Это и наши лаборатории, которые находятся в Национальном центре экспертизы, и частные лаборатории, и лаборатории инфекционных стационаров, которые тоже начали функционировать. Кроме того, имеются передвижные лаборатории противочумных станций, которые мы передвигаем из региона в регион в зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказала Бюрабекова.

По ее информации, Казахстан переходит на другую форму скрининга и тестирования - дозорный эпиднадзор. Уже определены механизмы его реализации. Они будут прописаны в новом постановлении главного государственного санитарного врача.

Этот вид скрининга уже применяется в стране при дозоре на заболевания ОРВИ, гриппом. Мы переходим на этот же механизм по коронавирусу. Мобильные лаборатории работают в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Атырау. Кроме того, планируется приобретение передвижных вирусологических лабораторий на базе КамАЗ. Сейчас прорабатывается механизм и в дальнейшем мы планируем, что в каждом регионе будет такая передвижная лаборатория", - сказала вице-министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства