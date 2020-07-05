В Казахстане нет случаев заболевания COVID-19 среди пассажиров поездов и самолетов

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Случаев заболевания COVID-19 среди пассажиров авиа- и железнодорожного транспорта в Казахстане не зарегистрировано, сообщила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает Kazakhstan Today.

По словам главного санврача, контроль за деятельностью всех авиаперевозчиков и санитарно-карантинный контроль в местах пропуска осуществляет Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте. Все профилактические мероприятия регламентированы, а причастные железнодорожные и авиационные службы оповещены о них и следуют установленным нормам.

Также в целях профилактики и предотвращения распространения COVID-19 специалистами департамента и его территориальных подразделений регулярно проводятся инструктажи с поездными бригадами и экипажами воздушных судов.





Ранее сообщалось , что с завтрашнего дня в Казахстане приостановлено курсирование поезда Алматы - Сарыагаш и пригородных поездов по 22 маршрутам.

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