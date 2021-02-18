Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане один регион находится в "красной" зоне по распространению COVID-19, передает Kazakhstan Today.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 февраля 2021 года, в "красной" зоне находится Павлодарская область.
По последним данным, всего в Павлодарской области зарегистрировано 16 511 заболевших, за прошедшие сутки выявлено 100 новых случаев заболевания.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
Напомним, по состоянию на 23.59 16 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 204 055 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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