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В Казахстане один регион находится в "красной" зоне по распространению COVID-19

17.02.2021 16714
В Казахстане один регион находится в "красной" зоне по распространению COVID-19
Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане один регион находится в "красной" зоне по распространению COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 февраля 2021 года, в "красной" зоне находится Павлодарская область. 
 
По последним данным, всего в Павлодарской области зарегистрировано 16 511 заболевших, за прошедшие сутки выявлено 100 новых случаев заболевания.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 
 

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