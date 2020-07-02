Система Orphus

В Казахстане ограничат продажу лекарственных препаратов в одни руки

01.07.2020, 14:15 7426
В Казахстане ограничат продажу лекарственных препаратов в одни руки
Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане ограничат продажу лекарственных препаратов в одни руки. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент агентства.
 
По словам вице-министра, на сегодняшний день ограничения на продажу лекарств введены в нескольких регионах и в ближайшее время аналогичные меры планируют ввести по всей республике. 
 

Заключены меморандумы между акиматами и ассоциациями розничной сети, для того чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки не более 2-3 упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество препаратов. Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок годности и условия хранения. В таком большом объеме, в каком они были проданы за последние две недели, они точно дома никому не нужны", - сказала Бюрабекова. 

 
При этом она пояснила, что если в одной семье одновременно болеют несколько человек, то приобрести необходимое количество препаратов можно будет по рецепту врача. 
 

Врач выписывает на каждого пациента с указанием необходимого курса на лечение", - заключила Людмила Бюрабекова.

 
Напомним, что за первые 2 недели лета казахстанские аптеки заработали свыше 10 млрд тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая