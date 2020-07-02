Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане ограничат продажу лекарственных препаратов в одни руки. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент агентства.

По словам вице-министра, на сегодняшний день ограничения на продажу лекарств введены в нескольких регионах и в ближайшее время аналогичные меры планируют ввести по всей республике.

Заключены меморандумы между акиматами и ассоциациями розничной сети, для того чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки не более 2-3 упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество препаратов. Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок годности и условия хранения. В таком большом объеме, в каком они были проданы за последние две недели, они точно дома никому не нужны", - сказала Бюрабекова.

При этом она пояснила, что если в одной семье одновременно болеют несколько человек, то приобрести необходимое количество препаратов можно будет по рецепту врача.

Врач выписывает на каждого пациента с указанием необходимого курса на лечение", - заключила Людмила Бюрабекова.

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