В Казахстане около тысячи человек продолжают получать лечение от коронавируса

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии выявлено 1 394 305 случаев заболевания.

По данным Минздрава, на 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 949 человек (818 КВИ+ и 131 КВИ-), из них в стационарах находится 109 пациентов, на амбулаторном уровне - 840 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 840 079 человек, II компонентом - 10 600 227 человек. Ревакцинировано 5 581 210 человек.