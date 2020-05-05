Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане определили пять городов для эвакуации граждан из России. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Министерством здравоохранения совместно с МИДом прорабатывается вопрос возврата наших граждан, которые находятся в России. Разрабатываем совместный план, который предусматривает вывоз как авиасообщением, так железнодорожным и автобусным сообщением", - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, сейчас уточняются списки граждан и маршруты передвижения. "Предварительно, эти маршруты будут в Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Костанай и Актау", - уточнила санврач, отметив, что этот список не окончательный. Также пока нет точных данных по казахстанцам, которые будут возвращены на родину.

Со всей территории РФ все граждане, которые хотят вернуться в Казахстан, обращаются в наше посольство. Посольство формирует списки совместно с МИДом, и определяется вид транспорта, каким они будут эвакуироваться, а также направление эвакуации", - заключила она.

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