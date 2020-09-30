В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались еще 4 человека

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 сентября зарегистрировано 1728 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3300 человека, среди которых 46 детей. В стационарах находятся 1906 пациентов, на амбулаторном уровне - 1394. 92 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 16 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 500, летальных случаев - 351, выздоровевших - 27 073.

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