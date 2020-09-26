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В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались еще 5 человек

25.09.2020 11098
В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались еще 5 человек
Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 сентября зарегистрировано 1715 летальных случаев от коронавируса. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3515 человека, среди которых 40 детей. В стационарах находятся 1804 пациента, на амбулаторном уровне - 1711.
 
98 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 24 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 590 заболевших коронавирусом
 
За прошедшие сутки зафиксирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 109 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 991, летальных случаев - 347, выздоровевших - 26 914. 
 

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