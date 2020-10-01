В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались еще 5 человек

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 30 сентября зарегистрирован 1731 летальный случай от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3303 человека, среди которых 56 детей. В стационарах находится 1881 пациент, на амбулаторном уровне - 1422.
90 человек находятся в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки зафиксированы 299 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 96 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 799, летальных случаев - 353, выздоровевших - 27 169.
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