В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались еще 5 человек

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 30 сентября зарегистрирован 1731 летальный случай от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3303 человека, среди которых 56 детей. В стационарах находится 1881 пациент, на амбулаторном уровне - 1422.

90 человек находятся в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 799, летальных случаев - 353, выздоровевших - 27 169.

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