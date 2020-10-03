В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались еще 5 человек

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 2 октября зарегистрирован 1737 летальный случай от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3279 человека, среди которых детей 64. В стационарах находится - 1745 пациент, на амбулаторном уровне - 1534.

97 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 234 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 33 212, летальных случаев - 357, выздоровевших - 27 337.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства