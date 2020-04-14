Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане от коронавируса выздоровели 110 человек, передает Kazakhstan Today.

Всего в Казахстане от коронавируса выздоровели 110 человек: в Нур-Султане - 43, Алматы - 49, Шымкенте - 2, в Актюбинской области - 1, Алматинской область - 1, Атырауской области - 5, Жамбылской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Кызылординской области - 1, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

100-й пациенткой, вылечившейся от COVID-19, стала 82-летняя женщина из Нур-Султана.

Пациентка из города Нур-Султана. Ей 82 года. Поступила 22 марта 2020 года в инфекционный блок многопрофильного медицинского центра как близкий контакт подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией. Выставлен диагноз: коронавирусная инфекция COVID-19, двусторонняя полисегментарная пневмония, средней степени тяжести, дыхательная недостаточность 1-й степени, хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипертензия 3-й степени, риск 3, идиопатическая подагра", - сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

По его информации, после проведенного комплексного лечения сделано 2-кратное лабораторное исследование на COVID-19 с интервалом 24 часа. Результаты отрицательные. Выписана на 23-и сутки. На данный момент жалоб нет.

Казахстанские врачи успешно справляются с вызовами нашего времени. Наши медики работают в соответствии с международными клиническими протоколами диагностики и лечения COVID-19", - отметил Биртанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства