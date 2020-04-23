В Казахстане от коронавируса выздоровели 505 человек

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Еще 16 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В Атырауской области - 6, Карагандинской области - 2, Кызылординской области - 3, Восточно-Казахстанской области - 2, Мангистауской области - 2, Шымкенте - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 505 человек, 19 человек скончались.

Напомним, по состоянию на 12.50 22 апреля 2020 года в Казахстане подтверждены 2047 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 403 случая, Алматы - 693 случая, Карагандинской области - 101 случай, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 76 случаев, Шымкент - 103 случая, Восточно-Казахстанской области - 11 случаев, Алматинской области - 62 случая, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 37 случаев, Мангистауской области - 16 случаев, Кызылординской области - 151 случай, Западно-Казахстанской области - 72 случая, Туркестанской области - 66 случаев, Костанайской области - 34 случая.





Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире число зараженных превысило 2,5 млн, погибших - более 177 тыс. человек.





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