В Казахстане от коронавируса выздоровели 635 человек

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане 635 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает Kazakhstan Today.





В разрезе регионов:





в Нур-Султане - 99;

в Алматы - 33;

в Шымкенте - 6;

в Акмолинской области - 21;

в Актюбинской области - 4;

в Алматинской области - 7;

в Атырауской области - 27;

в Восточно-Казахстанской области - 66;

в Жамбылской области - 8;

в Западно-Казахстанской области - 41;

в Карагандинской области - 68;

в Костанайской области - 18;

в Кызылординской области – 40;

в Павлодарской области -52;

в Северо-Казахстанской области - 106;

в Туркестанской области - 39.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 95 888 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства