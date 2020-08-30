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В Казахстане от коронавируса выздоровели 635 человек

29.08.2020, 09:08 6292
Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане 635 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

в Нур-Султане - 99;
 
в Алматы - 33;
 
в Шымкенте - 6;
 
в Акмолинской области - 21;
 
в Актюбинской области - 4;
 
в Алматинской области - 7;
 
в Атырауской области - 27;
 
в Восточно-Казахстанской области - 66;
 
в Жамбылской области - 8;
 
в Западно-Казахстанской области - 41;
 
в Карагандинской области - 68;
 
в Костанайской области - 18;
 
в Кызылординской области – 40;
 
в Павлодарской области -52;
 
в Северо-Казахстанской области - 106;
 
в Туркестанской области - 39.
 
Всего в стране выздоровели от COVID-19 95 888 человек.
 

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