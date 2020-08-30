В Казахстане от коронавируса выздоровели 635 человек

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане 635 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
в Нур-Султане - 99;
в Алматы - 33;
в Шымкенте - 6;
в Акмолинской области - 21;
в Актюбинской области - 4;
в Алматинской области - 7;
в Атырауской области - 27;
в Восточно-Казахстанской области - 66;
в Жамбылской области - 8;
в Западно-Казахстанской области - 41;
в Карагандинской области - 68;
в Костанайской области - 18;
в Кызылординской области – 40;
в Павлодарской области -52;
в Северо-Казахстанской области - 106;
в Туркестанской области - 39.
Всего в стране выздоровели от COVID-19 95 888 человек.
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