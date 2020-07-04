Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане от пневмонии в июне скончались 628 человек, передает Kazakhstan Today.

В июне текущего года от пневмонии скончались 628 человек, при этом смертность увеличилась в 4 раза. Заболеваемость пневмонией за полгода в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросла на 55%, сообщила сегодня на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

При этом мы отмечаем, что при ПЦР-исследовании с диагностированной пневмонией, в последнее время результат на КВИ бывает отрицательным. Это допустимо, потому что КВИ с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути, и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат", - отметила санврач.

По ее словам, для своевременного лечения больных, с учетом такой статистики, внесены изменения в клинический протокол, в который введено понятие "вероятность случая КВИ", и независимо от результата ПЦР-теста больные получают противовирусное лечение, как при коронавирусной инфекции.

На сегодня проводятся исследования для того, чтобы выяснить, какова причина роста пневмонии и какими возбудителями вызвана пневмония", - проинформировала Айжан Есмагамбетова.

Она также сообщила, что в целом по итогам полугодия 2019 и 2020 годов смертность от пневмонии примерно одинаковая: за 6 месяцев 2019 года - 1780 случаев, за 6 месяцев 2020 года - 1772 случая.

Отметим, что, согласно официальным данным, от коронавируса на сегодняшний день в Казахстане скончались 188 человек. За последние сутки в РК выявлен 1501 заболевший коронавирусом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства