25.03.2023, 13:04 5356
В Казахстане отмечается резкий рост числа заразившихся коронавирусом
В стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном уровне - 1577 пациентов.
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Казахстане зарегистрировали 80 случаев заражения коронавирусом и 6 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
По состоянию на 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 1729 человек (-1 555+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном уровне - 1577 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 3 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
Отметим, что в период с 22 по 24 марта число заразившихся за сутки не превышало 34 человека.
В начале марта стало известно, что для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе.
В середине февраля в Казахстане был зарегистрирован смертельный случай от COVID-19.
15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса. Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.
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04.03.2023, 15:14 44851
В Казахстан поступило свыше 500 тысяч доз вакцины против коронавируса
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В соответствии с инструкцией производителя вакцина "Комирнати/Омикрон" рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации", - пояснили в ведомстве.
С целью обеспечения лучшей защиты от циркулирующих и постоянно меняющихся штаммов вируса производители вакцин ведут постоянный мониторинг за штаммовым составом вируса и принимают меры по обновлению состава вакцин. Вакцина "Комирнати/Омикрон" - это вакцина, состав которой обновлен с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5.
Отмечается, что вакцина "Комирнати/Омикрон" будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции.
Напомним, что в настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: "КазВак" (РК), "Синофарм" (Китай), "Комирнати" ("Пфайзер", США).
Следует отметить, что омикрон-штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 99,8% исследованных образцов в республике Казахстан. Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5% циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (цербер).
Единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которая позволяет сохранить иммунный ответ на продолжительное время.
В этой связи Министерство здравоохранения РК призывает население страны к ревакцинации против КВИ и внести свой вклад в поддержание коллективного иммунитета и недопущение роста заболеваемости данной инфекцией. Не откладывайте ревакцинацию, защитите себя и своих близких от коронавирусной инфекции и его осложнений заранее", - заключили в Минздраве.
21.02.2023, 19:24 63271
В Казахстане растет заболеваемость КВИ и гриппом
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 21 февраля, в ходе брифинга в СЦК руководитель управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения Роза Кожапова сообщила о росте количества заболевших коронавирусом и гриппом.
Все регионы Казахстана на сегодня находятся в зеленой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В сутки регистрируется до 120 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-, выздоровело 99% больных.
За последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 1,4 раза, то есть с 754 случаев до 1705 случаев", - сообщила Роза Кожапова.
В настоящее время зарегистрировано 3213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 1299 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11 случаев, то есть с 24 до 35 случаев за неделю.
В свою очередь доктор медицинских наук, внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РК Бахыт Кошерова отметила, что грипп, ОРВИ и КВИ сегодня имеют ряд особенностей, на которые необходимо обратить внимание. По ее словам, у больных может наблюдаться длительная лихорадка, когда в течение от 3-5 дней температура тела может пониматься от 38 до 40 градусов.
Выраженные симптомы интоксикации: слабость, повышенная потливость, быстрая утомляемость. Возможно у отдельных пациентов присоединение вторичных бактериальных инфекций: пневмония, гнойный гайморит, ангина, отит. Активация герпетической инфекции. Кроме того, у пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями отмечается повышение отдельных показателей. Например, у больных сахарным диабетом - уровня глюкозы в крови", - сказала Бахыт Кошерова.
Напомним, недавно в Казахстане был зарегистрирован смертельный случай от COVID-19.
15 февраля ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился".
Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения", - отметила специалист.
Она заявила, что второй фазы не ожидается.
18.02.2023, 11:15 76591
В Казахстане зарегистрирован смертельный случай от COVID-19
На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1647 человек
Фото: Минздрав РК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек скончался за минувшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции.
Всего, по данным Министерства здравоохранения, в республике продолжают получать лечение от COVID-19 1647 человек (-1 472+ и 175 КВИ-).
Из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном лечении - 1535 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациентa, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
15.02.2023, 16:37 86446
ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19 Дополнено
Между тем ВОЗ заявила, что не прекращала исследований
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Лондон. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился", сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения ", - отметила специалист.
Она заявила, что "второй фазы не ожидается".
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в июле 2021 года, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он подчеркнул, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".
Расследование происхождения COVID-19 начала контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США, которая запросила информацию у американской администрации. Проверяется, в частности, версия об утечке вируса из китайской лаборатории.
Дополнено 15.02.2023, 19.05
Между тем ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19.
ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, сообщает РИА Новости.
Статья в "Природе" неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить… Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом", - заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.
Он добавил, что с того момента, как команда ВОЗ вернулась из города Ухань в начале 2021 года, организация неоднократно и публично заявляла, что происхождение нуждается в расследовании и Китай должен предоставить доступ и информацию, чтобы это произошло.
Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останутся, скорее, загнанным в тупик", - добавил пресс-секретарь.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.
23.01.2023, 21:22 144216
Главный санврач рассказала, выявлен ли новый вид омикрона в Казахстане
Фото: Кадр с видео
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Центральной избирательной комиссии главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.
На сегодня в мире появился новый вид варианта "омикрон" - это "кракен". Он выявлен в 87 странах мира. По последним итогам секвенирования в нашей республике он не обнаружен", - сообщила главный санитарный врач.
По ее словам, в Казахстане в 100 процентах случаев заражения коронавирусом выявляется омикрон, его типы BА.4 и BА.5.
Есмагамбетова отметила, что сегодня лечение от коронавируса получают чуть меньше 2 тысяч пациентов, из которых 139 находятся в стационарах, остальные лечатся амбулаторно.
Главный санитарный врач также отметила рост заболеваемости ОРВИ.
С начала эпидемиологического сезона этого года зарегистрировано около 2 млн 938 тысяч случаев ОРВИ. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то заболеваемость выросла на 20%", - проинформировала спикер.
Айжан Есмагамбетова объяснила такой рост заболеваемости ОРВИ прошлогодними ограничительными мероприятиями, которые оказывали профилактическое действие на распространение заболевания.
Больше всего случаев заражения, как и в прошлые эпидемиологические сезоны, регистрируется среди детей до 14 лет, что составляет 67 процентов.
15.01.2023, 10:47 188381
В Казахстане снижается рост заболеваемости КВИ
По состоянию на 15 января лечение от КВИ продолжают получать 2200 человек
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом. Ранее показатель ровнялся 116, сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 15 января лечение от КВИ продолжают получать 2200 человек (-2051+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 220 пациентов, на амбулаторном уровне - 1980.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 7 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаях выявлена циркуляция варианта омикрон. Следует отметить, что вопреки распространяемой информации вариант омикрон ХВВ в Казахстане не выявлен. Доминирующим штаммом в мире остается вариант омикрон, на долю которого приходится 99,9% исследованных образцов.
В апреле 2023 года в Казахстан приедет специальная комиссия ВОЗ для изучения процесса производства вакцины QazVac и ее регистрации.
12.01.2023, 20:25 200741
Минздрав РК: омикрон ХВВ в стране не выявлен
Фото: unsplash.com
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике снизилась на 4%, с 1135 до 1089 случаев. В сутки регистрируется до 200 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 10 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в РК стабильная.
По информации ведомства, последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаях выявлена циркуляция варианта омикрон. Следует отметить, что вопреки распространяемой информации вариант омикрон ХВВ в Казахстане не выявлен. Доминирующим штаммом в мире остается вариант омикрон, на долю которого приходится 99,9% исследованных образцов.
Напомним, в мире начал распространяться новый штамм коронавируса XBB.1.5. По оценкам экспертов, в США более 40% новых случаев заражения коронавирусом вызваны именно XBB.1.5, что делает его в стране доминирующим вариантом.
ХВВ.1.5 - это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирусного варианта омикрон, который в свою очередь появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - альфу, бету и дельту. Омикрон породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.
Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий омикрона, но утверждать это еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.
Сам XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как "вызывающий озабоченность".
10.01.2023, 19:14 211696
В Казахстан для изучения вакцины QazVac приедет спецкомиссия ВОЗ
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2023 года в Казахстан приедет специальная комиссия ВОЗ для изучения процесса производства вакцины QazVac и ее регистрации.
В прошлом году специалисты, эксперты Всемирной организации здравоохранения в режиме онлайн проверили наши документы. А в этом году от ВОЗ приедет в нашу страну специальная комиссия, которая посмотрит, как выпускается наша казахстанская вакцина, соответствует ли наш завод международным стандартам, пригодна для использования жителями других стран", - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
Глава Минздрава напомнила, что процесс регистрации вакцины состоит из нескольких этапов. По ее словам, комиссия ВОЗ приедет в апреле и проведет разностороннюю проверку.
Будут взяты различные анализы, все пробы проверят в своих центрах экспертизы. На основе проверок специалисты Всемирной организации здравоохранения дадут рекомендации. Этих рекомендаций может быть много. После выполнения этих рекомендаций мы снова пригласим коллег из ВОЗа. Таким образом, перейдем на следующий этап регистрации", - сказала Ажар Гиният.
Напомним, в сентябре 2022 года премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения и международные инициативы Казахстана в медицинской сфере. Помимо прочих были подняты вопросы регистрации и экспорта вакцины QazVac.
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