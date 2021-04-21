НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Казахстане отмечается снижение темпов роста заболеваемости и смертности от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С конца марта отмечается ухудшение эпидситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% по сравнению с предыдущей неделей. Однако на текущей неделе по сравнению с предыдущей отмечается тенденция снижения темпа роста недельной заболеваемости с 46% с конца марта до 6% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 22 до 8%. На сегодня всеми регионами приняты усиленные санитарно-эпидемиологические меры", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства.

Кроме того, министр сообщил, что с момента введения традиционного формата обучения отмечается рост заболеваемости КВИ среди школьников. С начала четвертой четверти заболело 3706 школьников, в том числе среди обучающихся офлайн 1093, в онлайн-режиме 2613.

Наибольший процент заболевших школьников, обучающихся в традиционном формате, наблюдается в Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях. В онлайн-формате - в Алматы и Нур-Султане.

Министр отметил, что на протяжении 22 дней Казахстан находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса. В красной зоне также находится 8 регионов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области).





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