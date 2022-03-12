В Казахстане отменяют обязательное ношение масок

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить на всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:
- обязательное использование мобильного приложения "Ashyq";
- требования к соблюдению социальной дистанции;
- обязательную термометрию.
Также решено отменить обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.
Отменяются ограничения допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
Отменяется обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.
В завершение совещания Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 304 220 случаев.