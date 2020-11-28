В Казахстане отменят предельные цены на медицинские маски

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о планах отменить предельные цены на медицинские маски, передает Kazakhstan Today.

Последняя предельная цена закреплена была 60 тенге за одну медицинскую маску. В настоящее время это верхняя минимальная граница, они отменяются", - рассказал министр.

Он добавил, что соответствующий приказ уже находится в работе. Решение об отмене предельных цен связано со стабилизацией ситуации на рынке. Местами стоимость масок снизилась до 20 тенге.

Ранее министр здравоохранения рассказал о стадиях испытания вакцин от COVID-19. А также сообщил о том, что Алматы находится в "желтой зоне" по коронавирусу. Алексей Цой также не исключает возможности усиления карантина в декабре-январе.

По состоянию на 23.59 26 ноября в Казахстане выявлено 129 213 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявлено 813 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства