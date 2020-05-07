В Казахстане отменяют ограничения по рассадке пассажиров авиарейсов

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане с 7 мая отменяют требование о рассадке пассажиров в самолетах через одно кресло. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Kazakhstan Today.

С 7 мая будет осуществляться полная загрузка на борту воздушного судна на внутренних авиарейсах", - сообщил Байгабулов.

Он отметил, что с 1 мая специалисты санитарно-карантинного пункта проводят мониторинг среди прибывших авиапассажиров внутренних авиарейсов , в том числе на наличие симптомов с признаками COVID-19. Результаты тестов на коронавирус среди первых прибывших авиапассажиров датируются 28-30 апреля. Проведенный мониторинг показал, что на 6 мая среди указанных авиапассажиров не зарегистрированы случаи заболевания КВИ.

Учитывая эти результаты, исключили требование по рассадке пассажиров в самолете через одно пассажирское кресло в ряду с 7 мая текущего года. Принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте", - проинформировал Садвакас Байгабулов.

Вместе с тем он подчеркнул, что другие санитарно-карантинные требования на внутренних авиарейсах оставлены без изменений, в том числе необходимость справки на COVID-19 (методом ПЦР). По мере стабилизации ситуации эти требования будут смягчены.

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