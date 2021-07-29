В Казахстане первым компонентом вакцины против COVID-19 привито 52% населения

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - По словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, сейчас практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день в РК использовано 8,6 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек", - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, в прививочных пунктах имеется порядка 713 тысяч первого компонента и 1 млн 300 тысяч - второго компонента.

99,9% заболевших не вакцинированы , это подтверждает безопасность и эффективность иммунизации. На сегодня вакцинация - это единственный эффективный способ избежать тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции. Поэтому прошу каждого казахстанца принять осознанное решение о вакцинации, защитить себя, своих близких и внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей стране. В условиях продолжающейся мутации коронавируса, это единственный способ защиты", - считает министр.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства