В Казахстане первый компонент вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства поручил увеличить темпы вакцинации населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что на сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн прививок, из них 2 млн человек вакцинированы первым компонентом, почти 1 млн человек - вторым компонентом. В стране имеется достаточный объем вакцин, запасы которых пополняются. Принимаются меры по увеличению количества прививочных пунктов.

Глава правительства поручил увеличить темпы вакцинации населения.

Расширение прививочной кампании сейчас является самой важной задачей в борьбе с пандемией", - сказал Мамин.

Кроме того, Министерству здравоохранения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено принять оперативные меры по интеграции приложения "Ashyq" с модулем "Вакцинация" и паспортом вакцинации в "Egov", сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Глава Минздрава сообщил, что в целях определения новых мутаций нами на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов коронавируса циркулирующих на территории республики.

По итогам изучения образцов, выявленных в апреле текущего года, установлена циркуляция "британского " штамма в 30% образцов. Циркуляция "индийского" штамма на территории республики не установлена.

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