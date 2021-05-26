В Казахстане первый компонент вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства поручил увеличить темпы вакцинации населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что на сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн прививок, из них 2 млн человек вакцинированы первым компонентом, почти 1 млн человек - вторым компонентом. В стране имеется достаточный объем вакцин, запасы которых пополняются. Принимаются меры по увеличению количества прививочных пунктов.
Глава правительства поручил увеличить темпы вакцинации населения.
Расширение прививочной кампании сейчас является самой важной задачей в борьбе с пандемией", - сказал Мамин.
Кроме того, Министерству здравоохранения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено принять оперативные меры по интеграции приложения "Ashyq" с модулем "Вакцинация" и паспортом вакцинации в "Egov", сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
На данный момент в Казахстане отмечается стабилизация ситуации по заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,95. Занятость инфекционных коек - 33%, реанимационных - 26%. В "красной зоне" находятся 6 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области.
Глава Минздрава сообщил, что в целях определения новых мутаций нами на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов коронавируса циркулирующих на территории республики.
По итогам изучения образцов, выявленных в апреле текущего года, установлена циркуляция "британского " штамма в 30% образцов. Циркуляция "индийского" штамма на территории республики не установлена.
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