Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане по-прежнему действует запрет на массовые семейные торжества. Об этом сегодня на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает Kazakhstan Today.

На сегодня проведение семейных торжеств, то есть любых мероприятий, которые связаны со скоплением большого количества людей, запрещено", - сказала Есмагамбетова.

Она отметила, что в РК разрешили работу объектов общественного питания вначале до 30 посадочных мест, затем до 50 посадочных мест. Но там по-прежнему запрещены коллективные мероприятия.

Эпидемиологическая ситуация пока не позволяет разрешить проведение любых мероприятий", - подчеркнула санврач.

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