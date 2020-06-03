В Казахстане по-прежнему действует запрет на массовые семейные торжества

На сегодня проведение семейных торжеств, то есть любых мероприятий, которые связаны со скоплением большого количества людей, запрещено", - сказала Есмагамбетова.
Она отметила, что в РК разрешили работу объектов общественного питания вначале до 30 посадочных мест, затем до 50 посадочных мест. Но там по-прежнему запрещены коллективные мероприятия.
Эпидемиологическая ситуация пока не позволяет разрешить проведение любых мероприятий", - подчеркнула санврач.
Напомним, в Казахстане выявлен 11 571 заболевший коронаврусом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5587 человек. Летальных случаев - 41.
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