В Казахстане подтвержден 271 случай заражения коронавирусом

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Число зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане превысило 270 человек, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, по состоянию на 17.55 29 марта в Казахстане зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией (в Нур-Султане).
На сегодняшний день в стране подтвержден 271 случай регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 166 случаев;
Алматы - 67 случаев;
Карагандинская область - 7 случаев;
Атырауская область - 6 случаев;
Акмолинская область - 6 случаев;
Жамбылская область - 3 случая;
Шымкент - 2 случая;
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
Алматинская область - 4 случая;
Актюбинская область - 1 случай;
Северо-Казахстанская область - 1 случай;
Павлодарская область - 1 случай;
Мангистауская область - 1 случай;
Кызылординская область - 2 случая;
Западно-Казахстанская область - 2 случая.
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