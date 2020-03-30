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В Казахстане подтвержден 271 случай заражения коронавирусом

29.03.2020, 18:04 7291
Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Число зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане превысило 270 человек, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, по состоянию на 17.55 29 марта в Казахстане зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией (в Нур-Султане). 
 
На сегодняшний день в стране подтвержден 271 случай регистрации коронавируса: 
 
Нур-Султан - 166 случаев; 
 
Алматы - 67 случаев; 
 
Карагандинская область - 7 случаев; 
 
Атырауская область - 6 случаев;
 
Акмолинская область - 6 случаев; 
 
Жамбылская область - 3 случая; 
 
Шымкент - 2 случая; 
 
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
 
Алматинская область - 4 случая; 
 
Актюбинская область - 1 случай; 
 
Северо-Казахстанская область - 1 случай; 
 
Павлодарская область - 1 случай; 
 
Мангистауская область - 1 случай; 
 
Кызылординская область - 2 случая;
 
 Западно-Казахстанская область - 2 случая. 
 

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