В Казахстане подтвержден 271 случай заражения коронавирусом

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Число зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане превысило 270 человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, по состоянию на 17.55 29 марта в Казахстане зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией (в Нур-Султане).

На сегодняшний день в стране подтвержден 271 случай регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 166 случаев;

Алматы - 67 случаев;

Карагандинская область - 7 случаев;

Атырауская область - 6 случаев;

Акмолинская область - 6 случаев;

Жамбылская область - 3 случая;

Шымкент - 2 случая;

Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

Алматинская область - 4 случая;

Актюбинская область - 1 случай;

Северо-Казахстанская область - 1 случай;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай;

Кызылординская область - 2 случая;

Западно-Казахстанская область - 2 случая.

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