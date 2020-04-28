В Казахстане подтвержден 2791 случай коронавируса

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 13.30 27 апреля 2020 года в Казахстане подтвержден 2791 случай регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

На 13.30 27 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в: городе Шымкенте - 4, Туркестанской области - 2, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 2", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтвержден 2791 случай регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 529;

городе Алматы - 848;

городе Шымкенте - 175;

Акмолинской области - 93;

Актюбинской области - 57;

Алматинской области - 97;

Атырауской области - 123;

Восточно-Казахстанской области - 16;

Жамбылской области - 105;

Западно-Казахстанской области - 122;

Карагандинской области - 128;

Костанайской области - 43;

Кызылординской области - 182;

Мангистауской области - 27;

Павлодарской области - 105;

Северо-Казахстанской области - 30;

Туркестанской области - 111.

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