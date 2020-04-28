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В Казахстане подтвержден 2791 случай коронавируса

27.04.2020, 13:49 9667
В Казахстане подтвержден 2791 случай коронавируса
Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 13.30 27 апреля 2020 года в Казахстане подтвержден 2791 случай регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today. 
 

На 13.30 27 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в: городе Шымкенте - 4, Туркестанской области - 2, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 2", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
На сегодняшний день в стране подтвержден 2791 случай регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 529;
 
городе Алматы - 848;
 
городе Шымкенте - 175;
 
Акмолинской области - 93;
 
Актюбинской области - 57;
 
Алматинской области - 97;
 
Атырауской области - 123;
 
Восточно-Казахстанской области - 16;
 
Жамбылской области - 105;
 
Западно-Казахстанской области - 122;
 
Карагандинской области - 128;
 
Костанайской области - 43;
 
Кызылординской области - 182;
 
Мангистауской области - 27;
 
Павлодарской области - 105;
 
Северо-Казахстанской области - 30;
 
Туркестанской области - 111.
 
 

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