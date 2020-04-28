В Казахстане подтвержден 2791 случай коронавируса

На 13.30 27 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в: городе Шымкенте - 4, Туркестанской области - 2, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 2", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтвержден 2791 случай регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 529;
городе Алматы - 848;
городе Шымкенте - 175;
Акмолинской области - 93;
Актюбинской области - 57;
Алматинской области - 97;
Атырауской области - 123;
Восточно-Казахстанской области - 16;
Жамбылской области - 105;
Западно-Казахстанской области - 122;
Карагандинской области - 128;
Костанайской области - 43;
Кызылординской области - 182;
Мангистауской области - 27;
Павлодарской области - 105;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 111.
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