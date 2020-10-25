В Казахстане подтверждено 164 новых случая заболевания COVID-19

Нур-Cултан. 24 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки ПЦР-анализ на коронавирус подтвердился еще у 164 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, всего в стране подтверждено 110 250 случаев, из них:

в городе Алматы - 14 627 (+20);

городе Нур-Султане - 14 395 (+22);

в Атырауской области - 11 249 (+8);

Карагандинской области - 10 480 (+16);

ВКО - 9115 (+25);

ЗКО - 6953 (+10);

в городе Шымкенте - 5222 (+2);

в Алматинской области - 5069 (+10);

СКО - 4346 (+10);

Жамбылской области - 4165 (+2);

Павлодарской области - 4131 (+16);

Акмолинской области - 3608 (+10);

Костанайской области - 3575 (+7);

Туркестанской области - 3405 (+5);

Мангистауской области - 3378 (+1);

Актюбинской области - 3280 (+0);

Кызылординской области - 3252 (+0).

Кроме того, в стране за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 73 человека. Всего в стране от КВИ выздоровели 105 566 человек.

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