Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 651, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 22.25 6 апреля, зарегистрированы еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Туркестанской области - 4 случая, городе Нур-Султан - 2 случая, городе Алматы - 3 случая, городе Шымкент - 5 случаев, Кызылординской области - 8 случаев.

На сегодняшний день в стране подтвержден 651 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 221 случай, г. Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 48 случаев, Акмолинской области - 42 случая, Атырауской области - 29 случаев, Жамбылской области - 35 случаев, г. Шымкент - 19 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, Кызылординской области - 45 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 32 случая, Костанайской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным в стране 46 человек выздоровели, шестеро скончались.

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