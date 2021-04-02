В Казахстане подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов КВИ

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В ходе заседания по ситуации с коронавирусом в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что с февраля регистрируется двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если в ноябре 2020 года доля лиц, прибывающих в РК без справок ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она составляет 27%", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью. Касым-Жомарт Токаев добавил, что общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев.

Глава государства поручил правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу по вакцинации населения и пригрозил министру здравоохранения и правительству отставкой. Также президент дал ряд поручений по поддержке малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии секторах экономики.

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