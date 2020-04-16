В Казахстане подтверждены 1275 случаев COVID-19

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.30 15 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Карагандинской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 3 случая, Актюбинской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1275 случаев регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 294;

Алматы - 370;

Шымкент - 40;

Акмолинская область - 80;

Актюбинская область - 13;

Алматинская область - 24;

Атырауская область - 70;

Восточно-Казахстанская область - 8;

Жамбылская область - 49;

Западно-Казахстанская область - 18;

Карагандинская область - 81;

Костанайская область - 5;

Кызылординская область - 126;

Мангистауская область - 11;

Павлодарская область - 11;

Северо-Казахстанская область - 26;

Туркестанская область - 49.

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