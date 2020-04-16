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В Казахстане подтверждены 1275 случаев COVID-19

15.04.2020, 12:41 52381
В Казахстане подтверждены 1275 случаев COVID-19
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.30 15 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Карагандинской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 3 случая, Актюбинской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, передает Kazakhstan Today.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 1275 случаев регистрации коронавируса: 
 
Нур-Султан - 294;
 
Алматы - 370;
 
Шымкент - 40;
 
Акмолинская область - 80;
 
Актюбинская область - 13;
 
Алматинская область - 24;
 
Атырауская область - 70;
 
Восточно-Казахстанская область - 8;
 
Жамбылская область - 49;
 
Западно-Казахстанская область - 18;
 
Карагандинская область - 81;
 
Костанайская область - 5;
 
Кызылординская область - 126;
 
Мангистауская область - 11;
 
Павлодарская область - 11;
 
Северо-Казахстанская область - 26;
 
Туркестанская область - 49.
 
Как сообщалось ранее, в Костанайской области зарегистрирован летальный случай от COVID-19. Всего в Казахстане скончалось от коронавирусной инфекции COVID-19 15 человек. 
 

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