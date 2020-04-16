В Казахстане подтверждены 1275 случаев COVID-19

На сегодняшний день в стране подтверждены 1275 случаев регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 294;
Алматы - 370;
Шымкент - 40;
Акмолинская область - 80;
Актюбинская область - 13;
Алматинская область - 24;
Атырауская область - 70;
Восточно-Казахстанская область - 8;
Жамбылская область - 49;
Западно-Казахстанская область - 18;
Карагандинская область - 81;
Костанайская область - 5;
Кызылординская область - 126;
Мангистауская область - 11;
Павлодарская область - 11;
Северо-Казахстанская область - 26;
Туркестанская область - 49.
Как сообщалось ранее, в Костанайской области зарегистрирован летальный случай от COVID-19. Всего в Казахстане скончалось от коронавирусной инфекции COVID-19 15 человек.
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