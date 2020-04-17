В Казахстане подтверждены 1362 случая регистрации коронавируса

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17:15 16 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В городе Алматы - 5, Костанайской области - 2, городе Нур-Султан - 11, Жамбылской области - 3", - сообщает coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1362 случая регистрации коронавируса:

Нур-Султан – 316;

Алматы – 398;

Шымкент – 43;

Акмолинская область – 81;

Актюбинская область – 14;

Алматинская область – 29;

Атырауская область – 70;

Восточно-Казахстанская область – 8;

Жамбылская область – 53;

Западно-Казахстанская область – 25;

Карагандинская область – 84;

Костанайская область – 7;

Кызылординская область – 131;

Мангистауская область – 12;

Павлодарская область – 13;

Северо-Казахстанская область – 29;

Туркестанская область – 49.

В РК от заболевания выздоровели 273 человека, 17 - скончались.

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