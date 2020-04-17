В Казахстане подтверждены 1362 случая регистрации коронавируса

В городе Алматы - 5, Костанайской области - 2, городе Нур-Султан - 11, Жамбылской области - 3", - сообщает coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1362 случая регистрации коронавируса:
Нур-Султан – 316;
Алматы – 398;
Шымкент – 43;
Акмолинская область – 81;
Актюбинская область – 14;
Алматинская область – 29;
Атырауская область – 70;
Восточно-Казахстанская область – 8;
Жамбылская область – 53;
Западно-Казахстанская область – 25;
Карагандинская область – 84;
Костанайская область – 7;
Кызылординская область – 131;
Мангистауская область – 12;
Павлодарская область – 13;
Северо-Казахстанская область – 29;
Туркестанская область – 49.
В РК от заболевания выздоровели 273 человека, 17 - скончались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства