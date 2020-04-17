Система Orphus

В Казахстане подтверждены 1362 случая регистрации коронавируса

16.04.2020, 17:21 8884
В Казахстане подтверждены 1362 случая регистрации коронавируса
Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17:15 16 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

В городе Алматы - 5, Костанайской области - 2, городе Нур-Султан - 11, Жамбылской области - 3", - сообщает coronavirus2020.kz.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 1362 случая регистрации коронавируса:
 
Нур-Султан – 316;
 
Алматы – 398;
 
Шымкент – 43;
 
Акмолинская область – 81;
 
Актюбинская область – 14;
 
Алматинская область – 29;
 
Атырауская область – 70;
 
Восточно-Казахстанская область – 8;
 
Жамбылская область – 53;
 
Западно-Казахстанская область – 25;
 
Карагандинская область – 84;
 
Костанайская область – 7;
 
Кызылординская область – 131;
 
Мангистауская область – 12;
 
Павлодарская область – 13;
 
Северо-Казахстанская область – 29;
 
Туркестанская область – 49.
 
В РК от заболевания выздоровели 273 человека, 17 - скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая