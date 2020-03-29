Система Orphus

В Казахстане подтверждены 208 случаев коронавируса

28.03.2020, 20:30 8479
В Казахстане подтверждены 208 случаев коронавируса
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 20.25 28 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 208 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией в Карагандинской области - 3 случая, в Атырауской области - 1 случай.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 208 случаев регистрации коронавируса:
 
Нур-Султан - 117 случаев;
 
Алматы - 58 случаев;
 
Карагандинская область - 7 случаев;
 
Атырауская область - 5 случаев;
 
Акмолинская область - 5 случаев;
 
Жамбылская область - 3 случая;
 
Шымкент - 2 случая;
 
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
 
Алматинская область - 4 случая;
 
Актюбинская область - 1 случай;
 
Северо-Казахстанской области - 1 случай;
 
Павлодарская область - 1 случай;
 
Мангистауская область - 1 случай;
 
Кызылординская область - 1 случай.
 
15 человек выздоровели (13 - в Нур-Султане, 2 - в Алматы), 1 - скончался.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая