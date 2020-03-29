В Казахстане подтверждены 208 случаев коронавируса

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 20.25 28 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 208 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией в Карагандинской области - 3 случая, в Атырауской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 208 случаев регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 117 случаев;

Алматы - 58 случаев;

Карагандинская область - 7 случаев;

Атырауская область - 5 случаев;

Акмолинская область - 5 случаев;

Жамбылская область - 3 случая;

Шымкент - 2 случая;

Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

Алматинская область - 4 случая;

Актюбинская область - 1 случай;

Северо-Казахстанской области - 1 случай;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай;

Кызылординская область - 1 случай.

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