В Казахстане подтверждены 208 случаев коронавируса

Зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией в Карагандинской области - 3 случая, в Атырауской области - 1 случай.
На сегодняшний день в стране подтверждены 208 случаев регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 117 случаев;
Алматы - 58 случаев;
Карагандинская область - 7 случаев;
Атырауская область - 5 случаев;
Акмолинская область - 5 случаев;
Жамбылская область - 3 случая;
Шымкент - 2 случая;
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
Алматинская область - 4 случая;
Актюбинская область - 1 случай;
Северо-Казахстанской области - 1 случай;
Павлодарская область - 1 случай;
Мангистауская область - 1 случай;
Кызылординская область - 1 случай.
15 человек выздоровели (13 - в Нур-Султане, 2 - в Алматы), 1 - скончался.
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