В Казахстане подтверждены 294 случая коронавируса

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.45 в Казахстане подтверждены 294 случая регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области.

На сегодняшний день в стране подтверждены 294 случая регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 167 случаев;

Алматы - 73 случая;

Карагандинская область - 7 случаев;

Атырауская область - 12 случаев;

Акмолинская область - 9 случаев;

Жамбылская область - 3 случая;

Шымкент - 2 случая;

Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

Алматинская область - 7 случаев;

Актюбинская область - 2 случая;

Северо-Казахстанская область - 1 случай;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай;

Кызылординская область - 5 случаев;

Западно-Казахстанская область - 2 случая.

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