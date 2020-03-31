Система Orphus

В Казахстане подтверждены 294 случая коронавируса

30.03.2020, 12:54 9370
В Казахстане подтверждены 294 случая коронавируса
Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.45 в Казахстане подтверждены 294 случая регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 294 случая регистрации коронавируса:
 
Нур-Султан - 167 случаев; 
 
Алматы - 73 случая;
 
Карагандинская область - 7 случаев;
 
Атырауская область - 12 случаев; 
 
Акмолинская область - 9 случаев;
 
Жамбылская область - 3 случая;
 
Шымкент - 2 случая;
 
Восточно-Казахстанская область - 2 случая; 
 
Алматинская область - 7 случаев; 
 
Актюбинская область - 2 случая; 
 
Северо-Казахстанская область - 1 случай; 
 
Павлодарская область - 1 случай;
 
Мангистауская область - 1 случай; 
 
Кызылординская область - 5 случаев; 
 
Западно-Казахстанская область - 2 случая.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая