В Казахстане подтверждены 294 случая коронавируса

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области.
На сегодняшний день в стране подтверждены 294 случая регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 167 случаев;
Алматы - 73 случая;
Карагандинская область - 7 случаев;
Атырауская область - 12 случаев;
Акмолинская область - 9 случаев;
Жамбылская область - 3 случая;
Шымкент - 2 случая;
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
Алматинская область - 7 случаев;
Актюбинская область - 2 случая;
Северо-Казахстанская область - 1 случай;
Павлодарская область - 1 случай;
Мангистауская область - 1 случай;
Кызылординская область - 5 случаев;
Западно-Казахстанская область - 2 случая.
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