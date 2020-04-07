В Казахстане подтверждены 604 случая регистрации коронавируса

На сегодняшний день в стране подтверждены 604 случая регистрации коронавируса:
Нур-Султан – 219;
Алматы – 116;
Шымкент – 14;
Акмолинская область – 23;
Актюбинская область – 11;
Алматинская область – 10;
Атырауская область – 29;
Восточно-Казахстанская область – 6;
Жамбылская область – 29;
Западно-Казахстанская область – 2;
Карагандинская область – 48;
Костанайская область – 1;
Кызылординская область – 37;
Мангистауская область – 5;
Павлодарская область – 1;
Северо-Казахстанская область – 25;
Туркестанская область – 28.
Напомним, в Казахстане 45 человек выздоровели от коронавируса, шесть - скончались.
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