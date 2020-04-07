В Казахстане подтверждены 604 случая регистрации коронавируса

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.40 6 апреля 2020 года зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Восточно-Казахстанской области - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай, Карагандинской области - 16 случаев, Мангистауской области - 2 случая, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 604 случая регистрации коронавируса:

Нур-Султан – 219;

Алматы – 116;

Шымкент – 14;

Акмолинская область – 23;

Актюбинская область – 11;

Алматинская область – 10;

Атырауская область – 29;

Восточно-Казахстанская область – 6;

Жамбылская область – 29;

Западно-Казахстанская область – 2;

Карагандинская область – 48;

Костанайская область – 1;

Кызылординская область – 37;

Мангистауская область – 5;

Павлодарская область – 1;

Северо-Казахстанская область – 25;

Туркестанская область – 28.





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