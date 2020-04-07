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В Казахстане подтверждены 604 случая регистрации коронавируса

06.04.2020, 14:40 8506
В Казахстане подтверждены 604 случая регистрации коронавируса
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.40 6 апреля 2020 года зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Восточно-Казахстанской области - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай, Карагандинской области - 16 случаев, Мангистауской области - 2 случая, передает Kazakhstan Today.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 604 случая регистрации коронавируса:
 
Нур-Султан – 219;
 
Алматы – 116;
 
Шымкент – 14;
 
Акмолинская область – 23;
 
Актюбинская область – 11;
 
Алматинская область – 10;
 
Атырауская область – 29;
 
Восточно-Казахстанская область – 6;
 
Жамбылская область – 29;
 
Западно-Казахстанская область – 2;
 
Карагандинская область – 48;
 
Костанайская область – 1;
 
Кызылординская область – 37;
 
Мангистауская область – 5;
 
Павлодарская область – 1;
 
Северо-Казахстанская область – 25;
 
Туркестанская область – 28.

 

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