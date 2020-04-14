В Казахстане подтверждены 979 случаев COVID-19

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.30 13 апреля 2020 года в Казахстане подтверждены 979 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султане - 4 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Восточно-Казахстанской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 979 случаев регистрации коронавируса: в Нур-Султане - 257 случаев, Алматы - 172 случая, в Карагандинской области - 76 случаев, Акмолинской области - 71 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, в Шымкенте - 38 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 21 случай, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 10 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 119 случаев, Западно-Казахстанской области - 9 случаев, Туркестанской области - 43 случая, Костанайской области - 3 случая.

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