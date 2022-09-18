В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 405 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Министерства здравоохранения РК, 15 сентября выявлено 11 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.
На 17 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 386 человек (-14 164+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 172 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
По состоянию на 16 сентября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 591 444 человека, вторым компонентом - 9 382 245 человек.