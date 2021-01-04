В Казахстане процент выздоровевших от COVID-19 вырос до 87%

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният и председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова выступили на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК, где рассказали об эпидемиологической ситуации в стране, передает Kazakhstan Today.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается неблагополучной во всем мире. В 220 странах мира зарегистрировано 84 млн случаев КВИ, из них умерло 1 млн 840 тысяч человек, что составляет 2,2%. В Республике Казахстан на сегодняшний день зарегистрировано 156 934 больных с положительным результатом COVID-19 и 45 946 случаев с отрицательным ПЦР-тестом. Процент выздоровевших увеличился до 87%, тогда как в июне - июле месяцах данный процент не превышал 60.

Республика находится в зоне низкого риска - в "зеленой" зоне. В зоне высокого риска, или в "красной" зоне, осталась Атырауская область. В "желтой" зоне или зоне умеренного риска - шесть регионов: Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области, города Нур-Султан, Алматы", - рассказал Алексей Цой

На сегодняшний день диагностика КВИ осуществляется 132 лабораториями и 48 пунктами забора биологического материала, с общей мощностью 100 тысяч исследований в сутки. Проведено более 5 млн исследований, ежедневно лаборатории проводят до 40 тысяч тестов. Резервная мощность лабораторий составляет 60 тыс. исследований. В настоящее время данная мощность используется для обеспечения безопасности выборов.

Согласно ежедневному мониторингу загруженности коек в разрезе регионов, по состоянию на 3 января в Республике Казахстан развернуто 18 608 инфекционных коек, занятость по республике составляет 27%. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 1716, занятость - 20%. Количество пациентов в отделении реанимации - 320, отмечается увеличение в 1,3 раза в сравнении с прошлым месяцем", - отметил министр.

Ежедневно проводится мониторинг случаев коронавирусной инфекции среди новорожденных и детей. С апреля 2020 года до 2 января 2021 года в РК зарегистрированы 7492 ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них новорожденных 134, выздоровели - 6550. Под наблюдением 942 детей, из них коронавирусная инфекция протекает бессимптомно у 542 детей, в легкой форме - у 320, состояние средней степени тяжести отмечается у 80 детей.

Министерство осуществляет контроль соблюдения карантинных мер в регионах, который показывает, что нарушения карантинного режима продолжаются. За праздничные дни с 31 декабря проведено 804 рейда, охвачено 4618 объектов, из них 71 объект - с нарушениями, наложено 65 административных штрафов. Основными нарушениями являются функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.

В связи с предстоящими выборами для обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса принято постановление главного государственного санитарного врача, которым предусмотрены требования к избирательному участку, такие как:

- у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров;

- наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей;

- соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа;

- наличие санитайзеров для дезинфекции рук;

- расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга.

- соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5-2 метров;

- наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37?С).

Требования к избирателям:

- при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук;

- участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или которые находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.

Требования к лицам, которые будут постоянно находиться на избирательных участках:

- члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица (по закону "О выборах") в зонах повышенного и умеренного риска ("красная", "желтая" зона) должны будут быть обследованы в период с 5 до 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

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