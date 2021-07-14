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В Казахстане провакцинированы почти 2,5 млн человек

13.07.2021 27649
В Казахстане провакцинированы почти 2,5 млн человек
Фото: сайт gov.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане полностью провакцинированы около 2,5 млн человек, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Статистику о темпах вакцинации опубликовало на своём сайте Министерство здравоохранения РК. 
 
Согласно таблице данных, по количеству привитых лидирует Алматы и Алматинская область: 355 424 человека и 249 370 человек соответственно. 
 
На втором месте по темпам вакцинации - Туркестанская область, там оба компонента вакцины получили 275 674 человека. 
 
В Нур-Султане полностью вакцинированы 175 843 человека. 
 
Меньше всего привитых - 41 396 человек - в Мангистауской области.
 
Первый компонент вакцины в республике получили уже почти 4,5 млн человек. 
 

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