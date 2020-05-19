В Казахстане проводят доклинические испытания собственной вакцины против COVID-19

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования, передает Kazakhstan Today.



Данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана, сообщается на портале coronavirus2020.kz.



Ученые института проведут ряд доклинических и клинических испытаний. Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против COVID-19.



Сообщается, что министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов поздравил сотрудников Научно-исследовательского института.



"Это значимый вклад казахстанской науки в обеспечение биологической безопасности нашего государства, а также свидетельство сильного научного потенциала страны. Коллектив института еще раз показал свою ведущую роль в разработке новых видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний", - отметил он.



Институтом ранее уже были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний, 15 тест-систем и более 30 биопрепаратов. Среди них - вакцины против высокопатогенного гриппа птиц, высокопатогенного свиного гриппа, против нодулярного дерматита, а также новая векторная вакцина против бруцеллеза.



Напомним, по последним данным, в Казахстане зарегистрировано 6440 случаев COVID-19, 3256 человек выздоровели от заболевания, 34 человека скончались.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства