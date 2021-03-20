В Казахстане ПЦР-тестирование включат в стоимость пакетов туроператоров

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - В Казахстане принято решение о включении стоимости обязательного ПЦР-тестирования туристов , возвращающихся из-за рубежа, в стоимость пакета туроператоров, за счет отдыхающих граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение принято межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК по итогам обсуждения с туристическими операторами и НПП "Атамекен", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, 80% лиц, прибывших без справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию, приходится на туристов, возвращающихся из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Из Египта без справок прибыл 41% туристов, с Мальдив - 27%, из ОАЭ - 16% и из Турции - 8,3%.

При этом 80% случаев коронавирусной инфекции выявлены среди прибывших отдыхающих из туристических стран, в том числе: из Египта - 96 человек, Турции - 50, ОАЭ - 51.





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