В Казахстане пять человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 октября зарегистрировано 1803 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 662 человека, среди которых 181 детей. В стационарах находится – 2 145 пациент, на амбулаторном уровне - 517. 91 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 220 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 79 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 200, летальных случаев - 388, выздоровевших - 28 318 человек.

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