В Казахстане растет число заболевших КВИ

Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 395 763 случая заболевания.

По данным Минздрава, на 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 797 человек (621 КВИ+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 685 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 18 ноября зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.