В Казахстане растет суточное число заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 110 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 471 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 29 июня лечение от КВИ продолжают получать 528 человек (-480 и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 93 пациента, на амбулаторном уровне - 435 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 4 пациента.

На 27 июня выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинирован 9 523 631 казахстанец, вторым компонентом - 9 306 077. Ревакцинацию прошли 4 772 390 человек.