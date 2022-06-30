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В Казахстане растет суточное число заболевших коронавирусом

29.06.2022, 08:38 19491
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 110 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 471 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 29 июня лечение от КВИ продолжают получать 528 человек (-480 и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 93 пациента, на амбулаторном уровне - 435 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 4 пациента.
 
На 27 июня выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинирован 9 523 631 казахстанец, вторым компонентом - 9 306 077. Ревакцинацию прошли 4 772 390 человек.
 

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В Алматы растет количество заболевших стелс-омикроном

30.06.2022, 17:26 2051
В Алматы растет количество заболевших стелс-омикроном
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В Алматы растет число заболевших COVID-19. 29 июня в городе зарегистрировано 77 случаев заболевания, всего с начала месяца зафиксировано 497 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Суточный прирост случаев COVID-19 достиг 0,032%, недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до 16,63, репродуктивное число (число R) достигло 1,78 (республиканский показатель 1,76). Данный показатель свидетельствует о том, что от 1 больного COVID-19 заражено около 2 человек", - сообщили в департаменте санэпидконтроля Алматы. 

 
Там подчеркнули, что пока город находится в "зеленой" зоне.
 
Результаты лабораторных исследований показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса стелс-омикрон, сообщили в департаменте.
 

Большинство из 458 заболевших COVID-19 - 60% (275 человек), вообще не были вакцинированы, 112 (24%) получили полную вакцинацию, но не получили соответствующую ревакцинацию через 6 месяцев", - проинформировали в ведомстве. 

 
Там отметили, что стелс-омикрон обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм.
 

Вполне возможно, что если нынешними темпами продолжится заболеваемость COVID-19, то Алматы скоро перейдет в "желтую" зону. В целях предупреждения и пресечения этой ситуации необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, особенно тех, кто вообще не получил вакцину", - заявили в департаменте.

 
В настоящее время в Алматы против КВИ привито первой дозой 1,2 млн человек, охват составил 79%, второй дозой - более 1,1 млн человек, охват составил 98%. 
 
Вакциной "Комирнати" ("Пфайзер") первой дозой привито более 98 тысячи человек, второй дозой - более 91 тысячи человек. 
 
Также продолжается работа по проведению ревакцинации населения, охват по состоянию на 30 июня составляет 58%.
 
В 64 прививочных пунктах, которые проводят вакцинацию по городу, в наличии имеется вакцина QazVak - 124 453 дозы, "Синофарм Vero Cell" - 185 112 доз, "Комирнати" ("Пфайзер") - 6123 дозы, также ожидается дополнительная поставка порядка 10 тысяч доз.
 

На сегодняшний день город обеспечен достаточным количеством вакцин для проведения вакцинации горожан", - резюмировали в ведомстве.

 

Казахстан может вернуться к масочному режиму - Тугжанов

30.06.2022, 11:04 5416
Казахстан может вернуться к масочному режиму - Тугжанов
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Казахстане могут вернуть масочный режим в случае роста числа заболевающих коронавирусом, об этом сообщил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам", - сказал Тугжанов в кулуарах парламента.

 
При этом отметил, что критической ситуации пока нет и главным остается вопрос вакцинации населения. 

Напомним, в Казахстане резко выросло число заболевших коронавирусом. Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне.
 

В Казахстане выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом

30.06.2022, 08:19 9476
В Казахстане выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 608 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из 137 новых случаев заболевания КВИ, В Алматы выявлено 77, в Нур-Султане - 26.

На 30 июня лечение от КВИ продолжают получать 627 человек (-583 и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 99 пациентов, на амбулаторном уровне - 528 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 28 июня выявлено 3 случая коронавирусной пневмонии (КВИ-).
 
Напомним, в стране растет суточное число заболевания коронавирусом. Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне, однако главный госсанврач РК Айжан Есмагамбетова отметила, что это не повод для ввода каких-либо ограничений.
 

Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по КВИ

29.06.2022, 21:30 13786
Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне по КВИ
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Вице-министр здравоохранения Казахстана - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что за последнее время отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране в 3,6 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Начиная с середины июня мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусом. И постепенно с 50 случаев в сутки рост начался, и за последний день - вчера - было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза", - цитирует Айжан Есмагамбетову Sputnik Казахстан.

 
По ее словам, рост заболеваемости отмечается в основном в Алматы и Нур-Султане.
 
Есмагамбетова напомнила, что по действующим документам никаких ограничений ни в "зеленой", ни в "желтой" зонах, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по КВИ, нет. При этом она отметила, что Казахстан продолжает оставаться в "зеленой" зоне по коронавирусу, сообщает Zakon.kz.
 

Нур-Султан и Алматы приближаются к "желтой" зоне, и даже "желтая" зона - не повод для введения каких-то ограничений", - сказала представитель Минздрава.

 

Большинство заболевших КВИ в Алматы не были вакцинированы

29.06.2022, 18:32 14771
Большинство заболевших КВИ в Алматы не были вакцинированы
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - С 16 по 28 июня в Алматы зарегистрировано 352 инфицированных коронавирусной инфекцией (КВИ), 222 из них (63%) не были привиты. Всего с начала года в городе зарегистрировано 55 322 случая КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совместным приказом управления общественного здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы от 24 июня 2022 года количество коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом, увеличено до 135, сообщает пресс-служба акимата.
 
По состоянию на утро 29 июня в инфекционных стационарах находятся 48 пациентов. В числе госпитализированных -10 беременных женщин, все они не были вакцинированы. На домашнем карантине находятся 269 пациентов, почти 80% из них не получали вакцину.
 
Среди инфицированных преобладает штамм стелс-омикрон. Предположительно, данная мутация циркулирует на сегодня и вызывает прогрессирующий рост инфекции. Клиническая картина у заболевших характеризуется преимущественно легким течением с преобладанием катаральных явлений: повышение температуры тела, кашель, боль в горле, слабость и др.
 
На сегодня в городе функционируют 96 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 103 прививочные бригады. 
 
Для прохождения вакцинации в Алматы имеются дозы следующих препаратов: QazVac, VeroCell, Pfizer.
 

В Казахстане за сутки зафиксирован 61 случай заболевания COVID-19

28.06.2022, 09:19 23291
В Казахстане за сутки зафиксирован 61 случай заболевания COVID-19
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 61 новый случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 361 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 28 июня лечение от КВИ продолжают получать 464 человека (-418 и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 87 пациентов, на амбулаторном уровне - 377 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 человек.
 
На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинирован 9 522 941 человек, вторым компонентом - 9 304 707 человек. Ревакцинировано 4 762 156 казахстанцев.
 

За прошедшие сутки выявлено 67 случаев заболевания коронавирусом в Казахстане

27.06.2022, 09:04 28141
За прошедшие сутки выявлено 67 случаев заболевания коронавирусом в Казахстане
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 300 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 27 июня лечение от КВИ продолжают получать 436 человек (-374 и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне - 372 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 3 человека.
 
По состоянию на 27 июня первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 9 522 816 человек вторым компонентом - 9 304 480 человек. Ревакцинированы 4 760 366 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19

26.06.2022, 11:29 31276
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 306 233 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 15, в Алматы - 42, в Шымкенте - 3, в Акмолинской области - 2, в Карагандинской области - 3, в Кызылординской области - 1. 
 
По данным Минздрава, на 24 июня выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане за сутки 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 251 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 25 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 522 541 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 304 087 человек. 
 
На 26 июня лечение от КВИ продолжают получать 381 человек (319 КВИ+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находится 64 пациента, на амбулаторном уровне - 317 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 

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