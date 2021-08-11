В Казахстане с 10 августа на работу допускаются только вакцинированные сотрудники

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане сегодня, 10 августа, истекает срок для обязательной вакцинации сотрудников предприятий для их допуска на работу. Нарушение соответствующего постановления главного санврача грозит крупными штрафами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, до 10 августа сотрудники трудовых коллективов должны быть привиты первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. А в срок до 1 сентября - вторым компонентом. Исключения предусмотрены для лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Вместе с тем до сих пор не известен механизм контроля исполнения постановления. В этой связи Палата предпринимателей "Атамекен" обратилась за разъяснением в Генпрокуратуру и Минздрав.

В социальных сетях публикуются сведения об административной ответственности руководителей предприятий за невыполнение требований по вакцинации работников и неотстранение их от работы (штраф, согласно статье 462, либо статье 425 Кодекса об административных правонарушениях). Штрафы по этим статьям начинаются от 600 тысяч до 4,6 млн тенге, в зависимости от размера предприятия. Вместе с тем не ясно, каким образом будут выявляться такие факты, кто из уполномоченных органов будет задействован в таких мероприятиях, какой алгоритм (механизм) действий предусматривается в таких случаях", - написал в Facebook заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нариман Абильшаиков.

По его информации, в запросах в Генпрокуратуру и Минздрав РК Палата просит сообщить о принятом (или планируемом) алгоритме действий уполномоченных органов и должностных лиц по обеспечению соблюдения постановления санитарного врача в части вакцинации работников и ограничений их допуска к работе.

Напомним: согласно постановлению , ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев) следующих организаций/объектов:

- объекты по оказанию услуг населению (ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА- и массажные салоны / центры / кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи;

- типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты;

- объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты;





- объекты культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

- объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

- организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции / автопереходы, пункты обслуживания пассажиров;





- организации образования и воспитания, в том числе образовательные развивающие и коррекционные центры (для взрослых и детей), учебно- производственные комбинаты и других внешкольные организации.

- объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома / базы / зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

- объекты общественного питания, в том числе, размещенные в организованных коллективах, а также осуществляющие доставку еды, стрит-фуды;

- медико-социальные объекты всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);





- организации здравоохранения, в том числе лаборатории, аптечные организации;

- объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);

- организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности;





- объекты досуга, развлекательные игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры / парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иные пункты / точки по реализации лотерейных билетов и другие);

- объекты связи и телекоммуникаций.

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