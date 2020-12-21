В Казахстане с 25 декабря усиливают карантин

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года в Казахстане усилят ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

В январе - феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В этой связи МВК приняло ряд решений:

1. С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов.

2. Усилить ограничительные меры на месторождении "Тенгиз" до стабилизации эпидемиологической ситуации.

3. Принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.

В то же время в целях обеспечения качества обучения по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности было принято решение:

- с III четверти учебного года для выпускных классов (9-е, 11-е, 12-е классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

- с III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 человек;

- со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

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