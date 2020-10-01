Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала учебного года 104 школьника заболели COVID-19, передает Kazakhstan Today.

С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, в том числе 33 среди детей, обучающихся в дежурных классах. Установлено 550 контактных, среди которых выявлено 7 случаев. 71 случай выявлен среди детей, обучающихся дистанционно. Из них установлено 240 контактных, выявлено 15 случаев", - сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Он отметил, что "в случае стопроцентного обучения в оффлайн-режиме количество контактных возросло бы как минимум до 1500 человек и привело бы к вероятному распространению заболеваемости среди школьников, персонала школ, членов семьи".

В этой связи акимам территорий необходимо обеспечить неукоснительное исполнение требований по обеспечению санитарно-дезинфекционного, масочного режима, наполняемости классов и иных мер профилактики коронавирусной инфекции в организациях образованиях", - сказал министр.

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